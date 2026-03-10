「新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。注意したくもなるが、相手が逆上してしまう可能性もあるため、その判断は難しいところである。新大阪から名古屋へ。新幹線なら約50分の短い旅だが、隣席の乗客によっては、その時間が永遠に感じられることがある。工藤創さん（仮名）は、そんな「隣席ガチャ」に見事