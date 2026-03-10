サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が宮崎のユニフォームに注目したJリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はテゲバジャーロ宮崎が特別シーズンで着用する1着に注目している。宮崎のユニフォームは新サプライヤーにZOZOが迎え入れられた。ZOZOはカス