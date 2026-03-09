◇サッカーオランダリーグ第26節 フェイエノールト 3-3 NACブレダ(日本時間9日、ラト・フェルレフ・スタディオン)フェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世選手が日本時間9日、NACブレダ戦に先発出場。重要な場面で2ゴールの活躍を見せ、チームの敗戦を消す引き分けに導きました。また個人の得点数では、今季リーグ戦で大台の20ゴールにも到達しました。上田選手は今季リーグ開幕から好調を維持。ここまで18ゴールで得点ラ