オランダ１部フェイエノールトのロビン・ファンペルシー監督が、日本代表ＦＷ上田綺世に対する主審の判定に不快感をあらわにした。５日のフォレンダム戦に０―０で引き分けた後、オランダメディア「１９０８・ＮＬ」などによると、試合後会見で指揮官は、上田へのファウルが見逃されていたとして「上田に対する扱いは不公平だった。彼は非常に激しいプレーを受けたにもかかわらず、何の判定も得られなかった。ＦＫもＰＫも、何