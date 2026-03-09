カタログギフトを配布した高市首相高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員に約3万円のカタログギフトを配布。法的には問題ないかもしれないが、なんか釈然としない気持ちもある。そのモヤモヤを専門家にぶつけてみた！【図】高市首相が贈ったとされるカタログギフトの内容＊＊＊【虚礼廃止の中、3万円は超高額！】高市早苗首相（自民党総裁）が、衆院選で当選した自民党議員315人全員に当選祝いとしてひとり約3万4000円のカ