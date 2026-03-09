宮城県山元町の小学校には、津波により持ち主が不明となった写真や位牌、ランドセルなどが大量に保管されていた。自衛隊員が思い出の品に付いた泥やほこりを丁寧に落としていた＝2011年4月東日本大震災の津波で流された写真やアルバム、ランドセルなど人々の「思い出の品」について、岩手、宮城、福島3県の沿岸37市町村のうち15市町村が、これまでに回収した分のうち少なくとも約79万点を持ち主に返還できずに現在も保存している