明治時代の日本は、女性の社会進出がまだ限られていた時代。家庭内での役割が重視され、女性が職業を持ち、男性と肩を並べて働くことは一般的ではなかった。そうした時代にあって、「選択肢が少ない中で道を切り開いた人物」として語られるのが、看護の礎を築いた 大関和（おおぜきちか）。その生き方から、今を生きる私たちが受け取れるものとは―。【写真】凛々しい！『風、薫る』のモデル・大関和の初代看護婦長時代99％が生