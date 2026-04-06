東日本大震災から15年の節目に福島県を訪問中の天皇ご一家は、福島第一原発のある双葉町を初めて訪れ、被災者と懇談されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、6日午後、双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、海の方向に向かい犠牲者に白い花を手向け、深々と頭を下げられました。このあたりは津波で高さ4メートルまで浸水したという説明に、愛子さまが「4メートルの高さまで」とつぶやくなど、ご一家は津波の被害を