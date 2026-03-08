この記事のポイント2025年8月1日〜2026年1月31日、顧客全体の売買損益は通算プラスを記録同期間6ヶ月のうち4ヶ月で、月間ベースのプラス収支を達成2026年3月2日〜3月31日、貴金属取引で1人あたり最大100万円を還元ポストプライム連動で、口座開設1万・初回取引2万・数量達成2万コイン付与タカトレードが2026年3月2日、最大100万円還元の貴金属キャッシュバックとポストプライム連動特典を同時開始！半年分の運用実績で通算プラスを