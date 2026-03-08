天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは８日、東京ドームを訪れ、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドの日本―豪州戦を観戦された。１９６６年１１月の日米野球・全日本―ドジャース戦以来、約５９年４か月ぶり。両陛下のＷＢＣ観戦は３回目で愛子さまは初めて。ご一家は午後５時半頃、東京ドームに到着。読売新聞グループ本社の山口寿一社長らの出迎えを受け、天皇陛下は笑顔で会釈された。皇后さまは「楽し