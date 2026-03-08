アメリカとイランの戦闘をめぐりトランプ大統領は7日、「アメリカは妥協を求めていない」と述べ、攻撃を続行する考えを強調しました。中継です。戦闘の終結に向けては、アメリカとイランによる交渉がカギとなりますが、トランプ氏は現時点で交渉には応じない姿勢を強調しています。トランプ大統領「イランは妥協したがっているが、我々は求めていない。現時点で彼らを破壊しつつあるが、まだ達成していない」また、地上部隊の派遣