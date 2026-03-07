3月6日、テレビ東京がニュースリリースで《出演者の負傷に対するお知らせ》を発表。特番『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』に出演していたサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、番組のロケで重傷を負ったと報告した。

「2月28日に行われたロケで発生した事故です。リリースでは《番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた》ときに、《番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷》したと番組側の不手際だったことを明かしています。ミッションの内容は不明ですが、前園さんは自ら試してみることで番組を進行させようと頑張った結果、転倒したようです」（芸能記者）

前園は精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷（通常歩行は約1カ月半以降の見込み）」と診断されたという。

同日に前園が所属するサニーサイドアップグループも公式サイトを更新。こちらでは「全治半年」と発表され、《日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、一カ月半以上を要する見込み》としている。

「前園さんは《無事に手術も終え、今後はリハビリに励んでいくことになります。少しでも早く皆様の前に戻って来られるようにリハビリを頑張って参ります。今年は4年に1度のW杯があります。 私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います》とコメントを発表。前園さんは日本各地でサッカー教室を開催しており、損害額は非常に大きいとも言われています。テレビ東京は相応の補償を求められるかもしれません」（前出・記者）

前園は7日に自身のInstagramを更新。病室で笑顔を浮かべた画像とともに《昨日、無事に手術が終わりました》と報告した。

Xでは相次ぐテレビ番組収録中の事故に呆れる声が広がっている。

《なんでテレビの収録って大怪我が多いんだろうね？》

《現役時代でもこんな大けがした事ないだろうに。。》

《制作会社の問題なのかもしれんけどテレ東は危険ロケしないって思ってたから意外 頑張れ前園さん》

毎度のように「安全管理を徹底する」と繰り返すテレビ局への不信感も強まっているようだ。

「今年1月4日、フジテレビが主催したイベント『New Beginning Fes 2026』でダンス＆ボーカルグループBUDDiiSのメンバーSHOOTさんが腕相撲対決で右上腕骨骨幹部を骨折し、全治2カ月。昨年12月12日にはSUPER EIGHTの横山裕さんが『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ）で右肋骨骨折と腰椎捻挫で、全治2カ月。12月1日には『THE TIME,』（TBS）でリポーターを務めるフリーアナウンサーの原千晶さんが左脛骨高原骨折で全治3カ月。TBSでは10月に『SASUKE2025』の収録でチョコレートプラネットの長田庄平さんが左足の甲を剥離骨折し、全治3カ月、11月に『究極の男は誰だ！？ 最強スポーツ男子頂上決戦』で俳優の佐野岳さんが右膝の半月板損傷と靱帯断裂により全治約8〜9カ月。このように各局で収録中の事故が相次いでいます。番組の制作体制そのものを考え直すべきなのかもしれません」（前出・記者）

そもそもタレント業はケガと隣り合わせではないと思うのだが……。