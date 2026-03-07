藤枝MYFCは３月７日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でジュビロ磐田とホームで対戦。１−１で突入したPK戦を６−５で制して、今季初の連勝を飾った。静岡ダービーを制した藤枝の槙野智章監督は、試合後のフラッシュインタビューで、「難しいゲームだったと思います」と振り返り、「本当に選手たちがタフに最後まで戦いました」と選手を称えた。続けて、「自分たちがやろうとするゲームっていうのは前半しか