「相手の攻撃は怖くなかった」藤枝の槙野智章監督が確信した勝利。静岡ダービーをPK戦で制す「もう勝つと思っていました」
藤枝MYFCは３月７日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でジュビロ磐田とホームで対戦。１−１で突入したPK戦を６−５で制して、今季初の連勝を飾った。
静岡ダービーを制した藤枝の槙野智章監督は、試合後のフラッシュインタビューで、「難しいゲームだったと思います」と振り返り、「本当に選手たちがタフに最後まで戦いました」と選手を称えた。
続けて、「自分たちがやろうとするゲームっていうのは前半しかできなかったですけども、状況に応じて自分たちの戦い方、いろんなプランを持つなかでしっかりと勝点を取った。もう本当に選手たちに感謝したいと思います」と語った。
前半終了間際にMF菊井悠介が退場となり、１人少ない数的不利の状況で迎えた後半については、選手たちに「まずは楽しもう」と伝えたという。
「この状況も変えられないんで、こっちからの提示に対してしっかりと全うすること。それで、守備だけじゃなくて攻撃のところで勝点を取って帰ろうと送り出しました」と明かした。
攻め込まれる時間が続いた後半の守備の評価を問われると、「まあ相手の攻撃が怖くなかったですね。アイデアもなかったですし、オフのランニングもなかった」とコメント。「我々のやろうとする守備がうまくはまりましたし、アクションの守備、奪う守備ができたかなと思います」と手応えを口にした。
PK戦については「もう勝つと思っていました」と述べ、「流れ的にもそうですし、我々のほうがもう気持ちがね、前に行っていました」と勝利を確信していた様子だった。
最後に、サポーターへのメッセージを求められると、「この苦しい状況で10人になったときも、もしかするとそのプラスワンがね、今日はスタジアムに集まったファン・サポーターの方々の力があったこそだと思います。本当に感謝したいと思います」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
