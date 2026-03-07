「相手の攻撃は怖くなかった」藤枝の槙野智章監督が確信した勝利。静岡ダービーをPK戦で制す「もう勝つと思っていました」

「相手の攻撃は怖くなかった」藤枝の槙野智章監督が確信した勝利。静岡ダービーをPK戦で制す「もう勝つと思っていました」