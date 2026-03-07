3月6日、佐賀競馬場で行われた第7R・C1-4組でゴーオールザウェイが1着となり、騎乗した長谷川蓮騎手（東眞市厩舎）が地方競馬通算100勝を達成した。通算784戦目での到達となる。同馬は単勝1番人気に支持されており、期待に応える形で勝利。これが長谷川騎手にとって節目の100勝となった。なお、101勝に到達すると、翌開催から負担重量の減量がなくなる。【チューリップ賞】佐賀・飛田愛斗、桜花賞トライアルで奮闘…「素晴らし