北朝鮮の金正恩総書記は3日、軍の各級部隊の狙撃手による射撃競技を現地指導した。朝鮮中央通信が5日、報じた。競技は朝鮮人民軍の「狙撃手の日」に合わせて、平壌の首都防衛軍団直属・第60訓練基地で行われたという。報道によると、競技には軍種の特殊作戦部隊や各級連合部隊から選抜された狙撃手が参加。空軍特殊作戦旅団が1位、第4軍団が2位、第1軍団が3位となった。総参謀部作戦局直属の狙撃中隊による模範射撃や、特殊作戦部