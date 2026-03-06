この春、高校野球の戦い方が大きな転換期を迎えます。ピッチャーに代わって打撃専門の選手が出場できる「DH（指名打者）制度」が、いよいよ公式戦で導入。新たなルールによって高校野球はどう変わるのか。現場の声を取材しました。 【写真を見る】高校野球「DH制」導入へ戦力差が広がる可能性も…現場から歓迎と警戒の声 導入の狙い 指名打者制度は、メジャーリーグやプロ野球のパ・リーグです