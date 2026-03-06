花粉やハウスダストにお悩みの方は、掃除機がけに加えて水拭き清掃を心がけたいところ。掃除機だけでは取り切れないこまかい花粉も、水拭きすればすっきり拭き取れます。ですが、毎日床を水拭きするのは大変ですよね。 そこでオススメしたいのが、水拭き清掃機能を備えたロボット掃除機を活用すること。ロボット掃除機なら、手間や時間をかけずに部屋のすみずみまで水拭きしてくれます。 Amazonの「春の新生活セール」および