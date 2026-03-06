片岡物産は3月10日、英国王室御用達トワイニング紅茶の「ティー ポケット缶(ピンク･ブルー)」を、通販サイトや一部の雑貨店、スーパーマーケットなどで発売する。オープン価格。ポケットに収まるようなコンパクトサイズの缶の中に、ティーバッグを計4袋詰め合わせた商品。トワイニングの本国イギリスで誕生した人気アイテムで、日本初登場となる。オフィスや外出先に持ち運んでティータイムを楽しめるとして、プレゼント需要も想定