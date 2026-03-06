第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。 史上４校目の春連覇を目指す横浜（神奈川）は、初戦の相手が神村学園に決まった。昨春のセンバツを制したが、今大会の選出はギリギリだった。今秋ドラフト１位候補で、メジャーも注目する最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）を擁し、昨秋の神奈川県大会決勝では法政二に１２―０と圧勝。神奈川１位として臨んだ関