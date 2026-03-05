元プロ野球選手で野球解説者の和田一浩氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。キャッチャー時代にイチロー氏と対戦した印象を明かした。イチロー氏○キャッチャー時代にイチロー氏と対戦した印象イチロー氏との関係性について問われると、和田氏は「接点はあんまり……。まあ第1回のWBCで一緒にやったとか。敵チームで、僕はキャッチャーやってる時に彼はオリックスでやったとか」と振り返る。さら