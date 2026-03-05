7日(土)〜8日(日)頃にかけて、ほぼ全道で湿った雪や雨が降るでしょう。7日(土)は太平洋側を中心にまとまった雪の量となり、8日(日)は雪の中心が日本海側へと変わる見込みです。札幌でも8日(日)は雪かきが必要な雪の降り方となる可能性があります。なお本日5日(木)発表された最新の1か月予報によると、気温は平年並みか高く経過する見込みで、週末に降った雪も順調に解けていきそうです。週末は全道的に天気が崩れる7日(土)は太平