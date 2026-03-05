ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は3月11日、全国の店舗で新商品「いちごショートケーキパイ」を発売する。店頭価格は税込220円から。2026年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー」をはじめとする『てりたまファミリー』に、春らしい新作スイーツパイが加わる。販売期間は4月上旬までを予定している。◆いちごショートケーキパイいちごのショートケーキをイメージした3層仕立ての商品。ピンク色のサクサクとしたパイ