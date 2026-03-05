新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて３月７日（土）開催の「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN」第16節となる広島サンダーズ対ウルフドッグス名古屋の試合を生中継。そして、本試合の解説にバレーボール元日本代表の福澤達哉氏、ゲストには元バレー部でお笑いコンビ・ラランドのニシダの出演が決定した。 「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「