¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡×Âè16Àá¤È¤Ê¤ë¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥ºÂÐ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Î»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ»î¹ç¤Î²òÀâ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡ß·Ã£ºÈ»á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼Éô¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤òÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥ºvs¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡×¤Ï¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£
ËÜ»î¹ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¸½ºß£¶°Ì¤Î¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¸½ºß£³°Ì¤Î¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ò·Þ¤¨¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ß·Ã£ºÈ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ä³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¡£Àè·îÃæ·Ñ¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º vs ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡×¤Î¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃæ·Ñ¤ËÂ³¤¡¢£²¤«·îÏ¢Â³¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²òÀâ¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¥Ë¥·¥À¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Î£¶Ç¯´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¡£·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¥Ë¥·¥À¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ë¥·¥À¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ø¤Î»öÁ°¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥ì¥·¡¼¥Ö¥Á¥§¥ì¥ó¥¸¤äÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤¦ÂÐ·è´ë²è¤Ê¤É¸½ÌòÁª¼ê¤È¤ÎÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÌÏÍÍ¤âÊüÁ÷Í½Äê¡£
Ê¡ß·¤ÏËÜ»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡£¤½¤Î¹¶ËÉ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡Öº£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦±ÊÏªÁª¼ê¤È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦À¾ËÜÁª¼ê¡×¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ±ºÁª¼ê¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦¿¼ÄÅÁª¼ê¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥·¥À¤ÏÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÊÁ°¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤ÎÀ¾ËÜÁª¼ê¤È»°ÎØÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò£¶Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õ³°À¤Î¤¢¤ë¼«¿È¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUEÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀá£´»î¹çÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëµ¡Ç½¤ä¡ÖABEMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
