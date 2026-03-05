野田クリスタルが、ボディビル高校日本一に輝いた高校生マッチョと初対面。その筋肉の鎧を見て、野田は「でっか！」と驚く一幕があった。【映像】ボディビル高校日本一に輝いた高校生の筋肉ABEMAにて3月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#45では、マヂカルラブリー・野田クリスタルがボディビル日本一に輝いた経験もある“高校生マッチョ”の体に注目