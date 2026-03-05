野田クリスタルが、ボディビル高校日本一に輝いた高校生マッチョと初対面。その筋肉の鎧を見て、野田は「でっか！」と驚く一幕があった。

【映像】ボディビル高校日本一に輝いた高校生の筋肉

ABEMAにて3月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#45では、マヂカルラブリー・野田クリスタルがボディビル日本一に輝いた経験もある“高校生マッチョ”の体に注目した。

『今日好き』メンバーが己の筋肉を磨く「マッチョ部」企画に初参加したいおう（榎田一王）。告白された人数は20人で、『今日好き』の「夏休み編2025」「チュンチョン編」に加え、現在配信中の「卒業編2026」に参加し、注目が集まっている。

「マッチョ部」のコーチを務める野田は今回がいおうと初対面。いおうの膨れ上がったボディを見て、野田は「何かすごいのがいるな…。正直噂には聞いているが、ちょっと見せてくれるか」とベンチコートを脱ぐように求めた。

ベンチコートを脱ぎ、筋肉の鎧が露わになったいおうの姿を見て、野田は「おお…でっか！ でかいぞ！ でかい！」と同じ筋トレに勤しむ者として驚きの声を上げる。

そんな中で行われたミッションは人形を抱えたまま決められたコースを30秒以内にゴールできるかというもの。いおうは、32kgの人形を「お姫様抱っこ」することに。

いおうは32kgの人形を軽々と持ち上げ、何も負荷がかかっていないかのように軽快にコースを走った。そんないおうの機敏な姿に「マッチョ部」のメンバーは「速すぎる！」と驚きを隠せない様子だった。