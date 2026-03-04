SWEET STEADYが、本日3月4日にデビュー2周年を迎えたことを記念して、楽曲「ファンファーレ」のライブ映像を公開した。 （関連：【画像あり】SWEET STEADY、確かな成長と自信を見せた結成1周年ツアーファイナル） 本楽曲は、努力を続ける人を祝福するような一曲。公開された映像は、2月11日に神奈川・Kアリーナ横浜にて行われた『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～ KAWAII LAB. SE