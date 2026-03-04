SWEET STEADYが、本日3月4日にデビュー2周年を迎えたことを記念して、楽曲「ファンファーレ」のライブ映像を公開した。

本楽曲は、努力を続ける人を祝福するような一曲。公開された映像は、2月11日に神奈川・Kアリーナ横浜にて行われた『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～ KAWAII LAB. SESSION vol.19～』でのパフォーマンスの様子が収められている。

また、グループの公式X（旧Twitter）アカウントでは「本日 SWEET STEADY 2周年を迎えることができました♡ここまで来られたのは、いつも支えてくれる皆さんのおかげです。簡単な道じゃなかったからこそ、今のすいすてがあります。 嬉しいも悔しいも全てが宝物。」と2周年に対するコメントが投稿されている。

さらに、メンバーも自身のXアカウントで2周年に対する気持ちを投稿。それぞれの表現で感謝の言葉とファンへの愛を伝えている。

なおSWEET STEADYは、4月4日、5日に千葉・幕張メッセにて2周年記念ライブを開催。チケットは現在プレリザーブ3次受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）