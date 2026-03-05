中東情勢が緊迫化し、自動車大手に警戒感が広がっている。近年、中東を新たな成長市場と位置付けてきたメーカーが多く、日本から中東への２０２５年の輸出額は過去最大だった。現地に生産拠点が少なく、ホルムズ海峡を運搬船が航行できない状況が続けば、大きな打撃となる可能性がある。（大竹弘晃、向山拓）日本車人気「中東を強化する方向で議論してきたが、今後の状況次第で戦略の見直しが必要になる。ウクライナ情勢のよう