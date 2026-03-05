3日の阪神戦、北山が試合前の円陣でパフォーマンスを披露奮闘する右腕の後ろで見つかった“珍パフォーマンス”に視線が殺到した。野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を戦い、5-4で勝利。試合前の円陣では北山亘基投手（日本ハム）が、自ら考案した「茶道ポーズ」を披露した。ナインの心を掴もうと必死の26歳のすぐ後ろで、コーチが見せていた“仕草”にファンの注目が集まっている。恒例となった