仕事に行こうとするママさんの前で子猫が…。可愛すぎる姿に胸がときめいてしまいます。 子猫さんの健気な姿は36万回再生の人気を集め、「めっちゃかわいらしい猫ちゃん」「お顔も声も可愛すぎますね」「可愛すぎて仕事休むしかない！」といった声が寄せられています。 【動画：仕事に行こうとしたら、『子猫』がやって来て…飼い主悶絶の『尊すぎる瞬間』】 ママが仕事に行こうとすると… Instagramアカウント『福ちゃん』に