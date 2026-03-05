仕事に行こうとするママさんの前で子猫が…。可愛すぎる姿に胸がときめいてしまいます。

子猫さんの健気な姿は36万回再生の人気を集め、「めっちゃかわいらしい猫ちゃん」「お顔も声も可愛すぎますね」「可愛すぎて仕事休むしかない！」といった声が寄せられています。

【動画：仕事に行こうとしたら、『子猫』がやって来て…飼い主悶絶の『尊すぎる瞬間』】

ママが仕事に行こうとすると…

Instagramアカウント『福ちゃん』に投稿されたのは、生後4ヶ月の保護猫「福」ちゃんの姿。460グラムの小さな体で飼い主さん夫婦のお家に迎えられたという福ちゃん。ご夫婦に「愛娘」として溺愛され、スクスクと成長しているのだとか。

ある日、ママさんが仕事に行こうとしていると、福ちゃんがやってきたといいます。ママさんの前に座って、「ニャーオー」と鳴き始めたのだとか。

訴えるような鳴き声と表情

ママさんが「どうしたの？」と尋ねる声と福ちゃんが再び「ニャーオー」と鳴く声が重なったといいます。「ママ、行かにゃいで！」と訴えるような表情をしていたという福ちゃん。こんな顔で鳴かれたら、出掛けるのを躊躇してしまいそう。

猫初心者だというママさん。お喋りだという福ちゃんの言葉を理解しようと頑張っているそう。「行かないで！」と言っている様子の福ちゃんを前に、「可愛すぎ」と思いつつも心を鬼にして出掛けることにしたそうです。

愛情いっぱいの日常

後ろ髪を引かれながら扉を閉めたというママさん。「ご飯代、稼いでくるからね」と言いながら仕事へ向かったといいます。こんなに可愛い猫さんがお家で待っていると思うと、お仕事も頑張れそうです。

福ちゃんに毎日、「可愛い、可愛い」と声を掛けているというママさん。きっと福ちゃんはママさんの愛情を全身で感じているからこそ、出掛けるのを引き留めてしまうのでしょうね。これからも福ちゃんは、ご夫婦に溺愛されながら幸せに成長していくことでしょう。

福ちゃんの愛らしい姿は、たくさんの視聴者の方々に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「これは出かけられないなぁー。こっちも泣いちゃう」「可愛いですね♡おめめくりくり」「いやー、愛おしい。離れられませんね」「猫ちゃんの可愛さに癒やされました」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『福ちゃん』には、保護猫福ちゃんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『福ちゃん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。