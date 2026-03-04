5日開幕の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に「名字由来net」を運営する株式会社リクスタが4日、「2026年WBC日本代表選手珍しいレア名字ランキング」を発表した。第1位となったのは巨人・大勢の名字「翁田（おうた）」。全国およそ100人と非常に珍しく、右腕の出身地の兵庫県に多く見られる名字だ。第2位はソフトバンク・周東（しゅうとう）。全国およそ1300人で、出身地の群馬県に多い。第3位は初のWB