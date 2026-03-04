瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ・STU48。その中心メンバーとして活躍してきた石田千穂さんと中村舞さん。長きにわたり行動を共にする中で、2人は深い信頼関係を築いてきた。2026年5月に卒業コンサートを控えた石田さんにとって、中村さんは腹を割って相談できる存在であり、中村さんにとって、石田さんはパフォーマンスの師であった。実は2人、以前から将来のキャリアなどについて定期的に話し合っていたそうだ。「舞