大谷翔平ら侍ジャパンナインが東京に移動新大阪駅が大混雑となった。野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）は4日、強化試合が行われた大阪から、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の舞台となる東京に移動。“屈強な男たち”に囲まれて、新幹線のホームに姿を現した大谷に熱狂するファンが目立った。オリックスと阪神との強化試合を終えた侍ジャパンナインは、新幹線で東京に移動した