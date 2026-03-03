docomoスマホ「arrows Alpha F-51F」がAndroid 16に！NTTドコモは2日、同社が「2025年夏モデル」として2025年8月に発売した5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「arrows Alpha F-51F」（FCNT製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年3月2日（月）より提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワーク