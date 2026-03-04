3月24日に就任予定のアサヒ飲料の近藤佳代子次期社長は2月20日、社長交代会見に臨み、2025年9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害による出荷量減少からの回復に向け、反転攻勢に打って出る考えを明らかにした。「復旧・復興に向け、全社一丸となって活動している。特に営業現場では、かなりの影響を受けている。これを取り返すため、上期（12月期）は大きく投資し、下期には回復したい。色々な施策を打ち立ててお