GoogleがAndroid 16 QPR3の展開を開始しました。Android 16 QPR3には「スマートフォンを外部モニターに接続し、PC画面風のUIを表示する機能」や、「位置情報共有リンクを作成して空港での荷物紛失の解決を助ける機能」などが含まれています。また、Pixelシリーズ向けの機能更新「Pixel Drop」も展開されています。Android Developers Blog: Android devices extend seamlessly to connected displayshttps://android-developers.go