大相撲の元三段目力士で、現在は会社員の大和田健一さんが４日、盗撮犯の逮捕に協力したとして、東京・足立区の綾瀬警察署で小川幸二署長から感謝状が贈られた。大和田さんは「困っている人を助けるのは当然のことです。特別なことをしたとは思っていません」と照れ笑いを浮かべた。小川署長は「こういう事案は現行犯でないと（捕まえるのは）難しいですし、すぐに立ち上がっていただいて、本当に感謝申し上げます」とコメントし