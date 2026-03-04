Appleが、iPhone 17ラインナップに加わる新モデル「iPhone 17e」を発表した。 （関連：【画像】iPhone17eで撮影された作例） iPhone 17eは、最新世代のチップ「A19」を搭載する。先進的な3ナノメートルテクノロジーを使用して製造されており、6コアCPUはiPhone 11と比較して最大2倍高速とされる。Neural Acceleratorsを備えた4コアGPUは、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングに対