『ダークナイト』（2008）『インターステラー』（2014）などで知られるクリスチャン・ベールが、千葉県の市川市動植物園にいるニホンザルの「パンチくん」についてインタビュー内で自ら言及し、応援の言葉を贈った。 母親のサルに育児放棄されたパンチくんはサル山の群れに馴染めず、オランウータンのぬいぐるみを母親がわりにして暮らす健気な姿が世界的な話題を呼んでいた。