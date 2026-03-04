3月3日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) に、FRUITS ZIPPERの月足天音が登場。華道家の祖父の形見が、予想外の値段となった。【動画】FRUITS ZIPPER月足天音、華道家の祖父の形見が予想外の値段に！2022年、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERとしてデビューした月足。当初は100人規模の小さな会場で活動していたが、セカンド配信シングル「わたしの一番かわいいところ」がSNSで大バズり。TikTok総