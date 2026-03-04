FRUITS ZIPPER月足天音、華道家の祖父の形見が予想外の値段に！：開運！なんでも鑑定団
3月3日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) に、FRUITS ZIPPERの月足天音が登場。華道家の祖父の形見が、予想外の値段となった。
【動画】FRUITS ZIPPER月足天音、華道家の祖父の形見が予想外の値段に！
2022年、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERとしてデビューした月足。当初は100人規模の小さな会場で活動していたが、セカンド配信シングル「わたしの一番かわいいところ」がSNSで大バズり。TikTok総再生回数は30億回を超え、社会現象を巻き起こした。
2023年には日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞し、NHK紅白歌合戦にも出場。その勢いは止まらず、2026年2月には初の東京ドーム公演を開催し、4月からは全国8都市を巡るアリーナツアーも決定している。
そんな飛ぶ鳥を落とす勢いの月足。実は、書き初めで「億万長者」と書くほどの大のお金好きで、今回は高額鑑定を狙ってスタジオに登場した。
持参したお宝は「花器」。
骨董収集が趣味で、華道家や写真家としても活動していた母方の祖父が遺した品だ。祖父は番組の大ファンで、生前に出演することが夢だったという。母も華道の師範を務めており、多くの骨董品の中でも花器は特に大切に保管されている。
もし高値がつけば母と相談し、売ることが許されれば利益を半分こにしたいと語る月足。MCの今田耕司から「君、金好きやなー！」とツッコまれ、スタジオの笑いを誘った。
本人評価額は、期待を込めて50万円。
しかし、鑑定額は2万円。
鑑定を担当した古美術鑑定家・中島誠之助氏は、これは民芸風の創作陶器と解説。飴釉をたっぷりとかけ、ヘラで梅の花を彫ったもので、通常は横向きに描かれる梅をあえて縦に彫ることで、江戸時代の琳派の絵を模した個性が光る一品だと評価した。
結果は振るわなかったものの、月足は「祖父の大切な形見なので、大事に…」とコメント。すると今田から「売ろうとしてたやん！」とすかさずツッコミが入り、スタジオは再び笑いに包まれた。
