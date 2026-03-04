日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」が2月26日より正式サービスを開始しました。価格は無料です。セ・パ両リーグ公式戦やポストシーズンに加え、3月5日に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）」全47試合にも対応。まもなく始まるWBCをデータ速報で楽しめる“公認速報アプリ”として本格始動しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本アプリは、株式会社NPBエンタープ