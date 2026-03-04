日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」が2月26日より正式サービスを開始しました。価格は無料です。

セ・パ両リーグ公式戦やポストシーズンに加え、3月5日に開幕する「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）」全47試合にも対応。まもなく始まるWBCをデータ速報で楽しめる“公認速報アプリ”として本格始動しました。

本アプリは、株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社による「NPB＋製作委員会」が提供しています。NPB公認の信頼性に加え、ソニーグループのHawk-Eye Innovations（ホークアイ）のトラッキングデータ、コナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営ノウハウを結集し、プロ野球ファンに新たな観戦体験を提供します。

2026年シーズンは、セ・パ両リーグの公式戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズの全試合をカバー。さらに、WBCの公式データ配信権を持つSportradar社とのパートナーシップ契約により、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）」の全47試合を速報します。

大会開幕に先立ち、名古屋で開催された中日ドラゴンズとの強化試合（2月27日・28日）、大阪で開催されたオリックス・バファローズ戦、阪神タイガース戦（3月2日・3日）でもデータ速報が実施されました。

ホークアイのトラッキングデータを活用し、一球速報として球速や回転数、ボールの軌道、打球速度などをリアルタイムで可視化。ネクストバッター表示にも対応しています。強化試合に続き、3月5日開幕のWBC本大会でも同様の機能が提供されます。

また、トラッキングデータに基づいた3DCGリプレイ映像も搭載。各プレーを立体的に振り返ることが可能です。セ・パ12球団全選手の最新成績や各種トラッキングデータ、パフォーマンス、経歴などを掲載する選手情報機能も備えています。

お気に入り球団を設定すれば、試合開始通知や結果をトップページで確認できます。お気に入り選手は最大10人まで登録可能です。

試合情報では、試合日程、カレンダー、順位表、個人成績ランキングも一覧表示できるほか、野球ニュースやオリジナル記事コンテンツも配信。WBCに対応した「侍ジャパンモード」も新たに搭載し、代表戦に特化した画面構成で大会を追うことができます。

対応OSはiOS 17以降、Android 13以降。詳しくは公式サイトにて公開されています。

公式戦からポストシーズン、そして3月5日に開幕するWBC本大会まで網羅するNPB公認アプリとして、2026年シーズンの野球観戦を支える存在となりそうです。

