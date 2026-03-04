藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。藤本と横澤のダブル3児ママトークが話題となり、2023年10月の番組開始以降、切り抜き動画が総再生回数4000万回超えの大バズりするなどママたちに絶大な支持を受ける同番組が、6月4日（木）にママ会イベントを開催する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨年GWに開催され大盛り上がりしたママ会ライブに続く、イベント第3弾。キャパは3000人だ