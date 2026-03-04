元プロ野球選手の中田翔がきょう4日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜※関西ローカル）に出演。「今まで買ったもので一番高価なもの」について語る。【写真】「日本ハムなんか知りません」ぶっちゃけトーク連発の中田翔かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。中田のほか、今成亮太、遠藤章造が来店。元