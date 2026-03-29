日本ハム、巨人、中日などで活躍し昨季限りで現役を引退した中田翔氏が２９日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ「大切なお知らせ」を予告した。中田氏は「いつも応援してくださる皆様へ大切なお知らせがあります！！３．３１（火）昼１２：００に発表します！お楽しみに！！」とバイクにまたがりながらポーズを取っている写真を添えて、ファンへ向け３１日に“重大発表”すると予告した。ファンから「え？ドキドキしま