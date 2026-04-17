イランのアラグチ外相が、イスラエルとレバノンの停戦期間中はホルムズ海峡を開放すると表明したことを受け、アメリカ産WTI原油の先物価格は急落し、一時1バレル＝83ドル台をつけました。ニューヨーク原油市場で17日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は一時、1バレル＝83ドル台をつけました。前日の終値は94ドル台で、一時およそ11ドル、12％以上急落した形です。また、ニューヨーク株式市場で17日、ダウ平均株